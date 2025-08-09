2. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagspartien

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2025/26 steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Am Samstag finden ingesamt drei Spiele statt – alle Aufstellungen im Überblick!

In den beiden frühen Partien um 17 Uhr treffen Blau-Weiß Linz und der TSV Hartberg sowie der SCR Altach und die SV Ried aufeinander. Um 19:30 Uhr empfängt Red Bull Salzburg den GAK.

Die ADMIRAL Bundesliga heute ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg (live auf Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – SV Ried (live auf Sky Sport Austria 3)

Red Bull Salzburg – GAK (live auf Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen werden ca. um 18:30 veröffentlicht.

