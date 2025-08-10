2. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagsspiele

Mit dem Duell Sturm Graz gegen den SK Rapid wartet in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga gleich ein Kracher – alle Aufstellungen der Sonntagsspiele im Überblick.

Neben dem Topspiel in Graz trifft in der Bundeshauptstadt die Wiener Austria auf den Wolfsberger AC. In Innsbruck kommt es zudem zum Duell zwischen der WSG Tirol und dem LASK.

Für Rapid und Sturm geht es darum, den positiven Trend vom Ligastart fortzuführen. Während die Grazer im Auftaktspiel beim LASK souverän mit 2:0 gewannen, mühten sich die Hütteldorfer zu einem knappen 1:0-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz. Beide Klubs sind auf nationaler Ebene in dieser Saison noch ohne Gegentreffer.

Die Wiener Austria will nach der Niederlage gegen Banik Ostrava wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Der WAC möchte vor dem wichtigen Duell gegen PAOK in der Europa-League-Qualifikation Mut tanken.

Für die WSG Tirol geht es darum, den starken Saisonauftakt zu bestätigen. Der LASK möchte sich nach der Auftaktpleite gegen Meister Sturm diesmal von einer besseren Seite zeigen.

Die Aufstellungen der Sonntagsspiele im Überblick

Sturm Graz vs. SK Rapid (live Sky Sport Austria 2)

Sturm Graz

SK Rapid

Austria Wien vs. Wolfsberger AC (live Sky Sport Austria 3)

Austria Wien

Wolfsberger AC

WSG Tirol vs. LASK (live Sky Sport Austria 4)

WSG Tirol

LASK

Bild: GEPA