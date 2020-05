2. Liga: Defensiv-Stammkraft Meusburger verlängert beim FC Wacker Innsbruck

via

via Sky Sport Austria

Nach einigen Vertragsverlängerungen in der tipico Bundesliga gibt es nun trotz Corona-Krise auch gute Neuigkeiten aus der 2. Liga. Der FC Wacker Innsbruck gibt am Samstagnachmittag die Vertragsverlängerung von Defensivspieler Stefan Meusburger bekannt.

Laut den Tirolern verlängert Meusburger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr. In der aktuellen Saison 2019/2020 steht der Innenverteidiger nach überstandener Sehnenentzündung elf Mal in der Startelf und erzielt dabei zwei Tore und eine Vorlage.

🔥 Arrivierte Stammkraft verlängert! 🖤💚 Stefan Meusburger bleibt dem FC Wacker Innsbruck treu. Der 26-Jährige verlängert seinen Vertrag und unterschreibt bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr. 👉 Alle Infos: https://t.co/xTlYcQm2Rg #fcw1913 pic.twitter.com/8rGcnXoaQd — FC Wacker Innsbruck (@wackerinnsbruck) May 2, 2020

Für Stefan Meusburger war schnell klar, dass er den Innsbruckern weiterhin treu bleiben möchte: „Ich musste nicht lange überlegen [..] Wir sind eine super Truppe und haben als Team noch viel vor. Ich bin richtig glücklich weiterhin ein Teil davon zu sein.“

Auch der Sportmanager Alfred Hörtnagl freut sich über die Entscheidung des Verteidigers, weitere zwei Jahre in Innsbruck zu bleiben. Besonders seine Erfahrung und Stabilität macht ihn zu einer “wichtigen Säule in der Defensive”, so Hörtnagl. “Zudem ist er bei Standards immer brandgefährlich und sorgt für Torgefahr. ” schwärmt der Sportmanager vom 26-Jährigen.

(Quelle: FC Wacker Innsbruck)

Beitragsbild: GEPA