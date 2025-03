20. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagspartien

Aufstellungen: In der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga können weitere Entscheidungen im Rennen um die Meistergruppe fallen. So starten die sechs Teams in die Spiele am Samstag.

Der Wolfsberger AC kann bereits heute den Einzug in die Meistergruppe fixieren, dafür muss allerdings ein Punktgewinn gegen den TSV Hartberg her. Auch Rapid kann mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen, ist aber vom Ausgang anderer Spiele abhängig. Die zuletzt gesperrten Dion Beljo, Mamadou Sangare und Niklas Hedl kehren bei den Hütteldorfern in die Startelf zurück.

Die Wiener Austria steht bereits fix unter den Top sechs, der GAK hat keine Chance mehr auf den Einzug in die Meistergruppe. Auch Tabellenschlusslicht Altach tritt nach dem Grunddurchgang fix in der Qualifikationsgruppe an.

Die Aufstellungen der Samstagsspiele der 20. Runde in der ADMIRAL Bundesliga

Rapid – Altach (live auf Sky Sport Austria 2)

GAK – Austria Wien (live auf Sky Sport Austria 3)

Hartberg – WAC (live auf Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA