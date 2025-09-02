200-m-Olympiasiegerin fällt für Tokio-WM aus

200-m-Olympiasiegerin Gabrielle Thomas muss auf ein Antreten bei den Ende nächster Woche beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio wegen einer Achillessehnenblessur verzichten.

Die US-Amerikanerin hatte im vergangenen Jahr bei den Paris-Spielen auch mit den Staffeln über 4 x 100 und 4 x 400 m Gold geholt. Durch Thomas‘ Absage steigen die Chancen für 100-m-Olympiasiegerin Julien Alfred von Saint Lucia auf WM-Sprint-Doppelgold. Sie war in Paris über 200 m Zweite.

(APA) Foto: Imago