20:27 gegen die Rams: Raimann & Colts kassieren erste Saisonniederlage

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag die erste Saisonniederlage in der National Football League (NFL) hinnehmen müssen. Left Tackle Bernhard Raimann und Co. unterlagen im vierten Spiel den Los Angeles Rams auswärts 20:27. Zuvor hatten die Colts mit Siegen gegen die Miami Dolphins (33:8), Denver Broncos (29:28) und bei den Tennessee Titans (41:20) aufzeigen können, auch deshalb führen sie die South Division der American Football Conference weiter an.

Die Kansas City Chiefs fuhren mit Quarterback Patrick Mahomes mit einem 37:20 gegen die Baltimore Ravens den zweiten Sieg in Folge ein. „Wir haben hier und da kleine Fehler gemacht, und das hat für Frustration gesorgt“, sagte Mahomes im Rückblick auf den schwachen Saisonstart. „Aber“, ergänzte er, „wir haben daraus gelernt. Ich bin stolz auf die Jungs und wie sie reagiert haben, wie sie jede Woche besser werden.“ Der dreimalige Super-Bowl-MVP warf seine Touchdown-Pässe zu vier verschiedenen Pass-Empfängern.

Ravens bangen um Star-Quarterback Jackson

Die Ravens verloren dagegen nicht nur ihr drittes Spiel in dieser Saison, sondern auch Jackson. Der zweimalige MVP musste im dritten Viertel mit einer Verletzung am Oberschenkel vom Feld. „Ich mache mir Sorgen, aber ich bin nicht überwältigt“, sagte Ravens-Chefcoach John Harbaugh angesichts der drei Niederlagen. Diese seien immerhin gegen die „wahrscheinlich drei der besten Teams der Liga“ zustande gekommen. Zuvor hatten die Ravens auch gegen die Buffalo Bills und die Detroit Lions verloren.

Die Bills (31:19 gegen die New Orleans Saints) und Super-Bowl Champion Philadelphia Eagles (31:26 bei den Tampa Bay Buccaneers) sind nach vier Spielen die einzigen beiden noch unbesiegten Teams in der NFL.

Ebenfalls ihre erste Niederlage kassierten die von Verletzungen geplagten San Francisco 49ers. Sie unterlagen 21:26 gegen die Jacksonville Jaguars, für die Parker Washington einen Punt zum Sieg in die Endzone trug. Nach dem Spiel gerieten Jaguars-Chefcoach Liam Coen und Defensiv Coordinator Robert Saleh von den 49ers aneinander. Saleh hatte Coen zuvor beschuldigt, seine Mannschaft „stehle“ Signale der gegnerischen Mannschaften.

Ein seltenes Unentschieden gab es im Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers. Nach der ersten Verlängerung endete das Duell 40:40. Nach der regulären Spielzeit hatte es 37:37 gestanden. In der Overtime gelang zunächst den Cowboys ein Field Goal, in der letzten Sekunde glichen die Packers ebenfalls durch ein Field Goal aus.

(APA/SID) / Foto: IMAGO