2:11 gegen BVB: Austria erleidet hohe Testspiel-Pleite

Austria Wien muss im Testspiel gegen Borussia Dortmund eine klare Niederlage hinnehmen: Gegen den deutschen Vizemeister verlieren die Wiener mit einem torreichen Gesamtscore von 2:11.

Beim Vorbereitungsspiel in Altach geht der BVB früh durch einen Doppelpack von Giovani Reyna in Führung. Nach 33 Minuten trifft Christoph Monschein per Kopf zum Anschlusstreffer. Auch ohne Torjäger Erling Haaland, der nach einem leichten Infekt nur trainierte, erhöhen Guerreiro und Pherai auf 4:1 für die Dortmunder.

Nach einigen Wechsel beider Mannschaften zur Halbzeit dominiert der BVB in der zweiten Spielhälfte klar das Spiel. Insgesamt sieben verschiedene Torschützen können die Deutschen verzeichnen: Treffer von Sancho, Can, Wolf, Hazard (per Elfmeter), Bellingham, Duman und Schulz sorgen für den hohen Endstand. Das zweite Austria-Tor steuerte zwischendurch Aleksandar Jukic mit einem platzierten Schuss bei.

Bereits am Mittwoch bestritt Dortmund einen Test in Altach – gegen die Vorarlberger Hausherren siegte die Favre-Elf mit 6:0.

Fußball-Testspiel am Sonntag in Altach:

Borussia Dortmund – Austria Wien 11:2 (4:1).

Tore: Reyna (9., 23.), Guerreiro (41.), Pherai (44.), Sancho (52.), Can (65.), Wolf (73.), Hazard (75.), Bellingham (77.), Duman (80.), Schulz (85.) bzw. Monschein (33.), Jukic (54.)

