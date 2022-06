22. Titel: Nadal baut Grand-Slam-Rekord aus

Rafael Nadal hat mit dem auch wegen seiner Verletzung nicht für möglich gehaltenen 14. French-Open-Titel seinen Vorsprung in der ewigen Besten-Liste der Tennis-Major-Turniere ausgebaut. Nadal, der heuer auch schon bei den Australian Open nach einer Verletzungspause überraschend triumphiert hatte, hält nun bei 22 Grand-Slam-Titeln und hat damit Novak Djokovic und Roger Federer (je 20) etwas abgehängt.

In der „gemischten Wertung“ mit den Frauen zog Nadal mit der drittplatzierten Steffi Graf gleich. Zudem hat er nun allein in Paris so viele Titel geholt wie der frühere Superstar Pete Sampras bei allen vier Grand Slams.

Bemerkenswert: Die Siegesserie der „big three“ bei den Grand-Slam-Turnieren begann, als Roger Federer 2003 Wimbledon gewonnen hat. Die diesjährigen French Open waren das 75. Grand-Slam-Turnier seit damals, und nun sind nicht weniger als 62 Majors davon von Nadal, Federer oder Djokovic gewonnen worden.

Ewige Männer-Bestenliste bei Grand-Slam-Turnieren:

22 Rafael Nadal (ESP)*: Australian Open (2), French Open (14),

Wimbledon (2), US Open (4) – zuletzt French Open 2022

20 Roger Federer (SUI)*: Australian Open (6), French Open (1),

Wimbledon (8), US Open (5) – zuletzt Australian Open 2018

20 Novak Djokovic (SRB)*: Australian Open (9), French Open (2)

Wimbledon (6), US Open (3) – zuletzt Wimbledon 2021

14 Pete Sampras (USA): Australian Open (2), Wimbledon (7),US Open (5)

12 Roy Emerson (AUS): Australian Open (6), French Open (2), Wimbledon

(2), US Open (2)

11 Rod Laver (AUS): Australian Open (3), French Open (2), Wimbledon

(4), US Open (2)

11 Björn Borg (SWE): French Open (6), Wimbledon (5)

10 Bill Tilden (USA): Wimbledon (3), US Open (7)

8 u.a. Andre Agassi (USA), Henri Cochet (FRA), Jimmy Connors (USA),

Ivan Lendl (CZE/USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS)

1 u.a. Dominic Thiem (AUT)*: US Open 2020; Thomas Muster (AUT):

French Open 1995

* = Spieler noch aktiv

(APA)

Bild: Imago