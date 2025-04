Am heutigen Samstag stehen in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga drei Duelle in der Qualifikationsgruppe an. Alle Aufstellungen im Überblick!

Die ADMIRAL Bundesliga heute ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

TSV Hartberg – LASK (Sky Sport Austria 2)

Grazer AK – SCR Altach (Sky Sport Austria 3)

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt (Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA