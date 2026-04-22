28. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Meistergruppe

Am heutigen Mittwoch stehen drei Spiele der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga auf dem Programm.

Red Bull Salzburg empfängt die Wiener Austria. Zeitgleich trifft der SK Rapid auf den TSV Hartberg. Um 20:30 Uhr bekommt es der SK Sturm Graz im Topspiel mit dem LASK zu tun. Hier gibt es die Aufstellungen im Überblick.

Die ADMIRAL Bundesliga ab 18:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Red Bull Salzburg – FK Austria Wien (Sky Sport Austria 2)

SK Rapid – TSV Hartberg (Sky Sport Austria 3)

SK Sturm Graz – LASK (Sky Sport Austria 1/ab 20:15 Uhr)

Beitragsbild: GEPA