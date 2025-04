28. Runde: Die Aufstellungen von Sturm und Austria

In der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga steht am heutigen Sonntag ab 16:30 Uhr (live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) das Spitzenspiel zwischen Sturm Graz und der Wiener Austria auf dem Programm. Sky Sport Austria hat die Aufstellungen beider Teams im Überblick!



Sturm Graz vs. Austria Wien – Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der frühen Sonntagsspiele

Für Rapid geht es im ersten Ligaspiel nach der Ära Robert Klauß um die wohl letzte Chance auf einen Europacup-Platz. Bei einer Niederlage drohen die Hütteldorfer sogar auf Platz sechs abzurutschen. Vier Veränderungen gibt es in der Startelf der Hütteldorfer, darunter findet sich auch ein Bundesliga-Debütant. In der Innenverteidigung beginnt Amin-Elias Gröller neben Ange Ahoussou.

Rapid-Kapitän Matthias Seidl rückt für Andrija Radulovic in die Startelf, Moritz Oswald beginnt auf der linken Abwehrseite für Jonas Auer. Der Premierentorschütze von Mittwoch Romeo Amane ersetzt zudem Lukas Grgic im zentralen Mittelfeld. Bei Gegner Blau-Weiß Linz beginnt dieselbe Startelf wie am vergangenen Mittwoch.

SK Rapid – Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 2)

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 3)

Die Wolfsberger starten – wohl aufgrund des anstehenden Cup-Endspiels – mit fünf Veränderungen in das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg. Für Markus Pink und Thierno Ballo starten Erik Kojzek und Angelo Gattermayer in der Doppelspitze. Simon Piesinger und Dejan Zukic werden im Mittelfeld von Ervin Omic und Sandro Altunashvili ersetzt. In der Verteidigung beginnt Nicolas Wimmer statt Cheick Diabate.

Bei Salzburg kehrt Offensiv-Star Oscar Gloukh nach seiner Mandel-OP in die Startelf zurück. Neben dem Israeli finden sich auch Mamady Diambu und Tim Trummer neu in der Startelf der Bullen.

Bild: GEPA