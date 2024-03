Der saudi-arabische Fußball-Erstligist Al-Hilal hat am Dienstag mit einem 2:0-Sieg über Al-Ittihad im Viertelfinale der AFC Champions League für einen Weltrekord gesorgt. Die Mannschaft vom verletzten Topstar Neymar gewann wettbewerbsübergreifend ihr 28. Spiel in Serie, das war zuvor keinem Team gelungen.

Der bisherige Rekordhalter war der walisische Club The New Saints, der in der Saison 2016/17 27-mal in Folge siegreich blieb.

Al-Hilal freut sich über ein Stück Fußball-Geschichte

Davor war das Team von Ajax Amsterdam rund um Johan Cruyff und dem Österreicher Heinz Schilcher mit 26 Siegen en suite in der Saison 1971/72 45 Jahre lang der Rekordhalter gewesen. „Jeder hier bei Al-Hilal freut sich, Fußballgeschichte zu schreiben. Aber Rekorde sind nicht so wichtig wie Trophäen“, sagte Trainer Jorge Jesus.

Trophäen kann Al-Hilal aber noch genug holen. In der Champions League ist man ebenso im Halbfinale wie im saudi-arabischen Cup, dazu ist die Meisterschaft bei zwölf Punkten Vorsprung in elf verbleibenden Spielen nur noch Formsache.

(APA)/ Bild: Imago