Die Qualifikationgruppe in der ADMIRAL Bundesliga geht in die finale Phase. Das sind die Aufstellungen der zwei Partien am Samstag.



Austria Lustenau kämpft um die letzte Chance auf den Klassenerhalt, die WSG Tirol und Blau-Weiß Linz können diesen mit dem passenden Ergebnis fixieren. Der Wolfsberger AC könnte mit einem vollen Erfolg auch im Rennen um den siebten Tabellenplatz noch einmal ein Ausrufezeichen setzen.

Für diese Startaufstellungen haben sich die Trainer der vier Bundesligisten entschieden.

Wolfsberger AC vs. Blau-Weiß Linz (live auf Sky Sport Austria 2)

Wolfsberger AC

Blau-Weiß Linz

WSG Tirol vs. Austria Lustenau (live auf Sky Sport Austria 3)

WSG Tirol

Austria Lustenau

