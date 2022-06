Sabitzer will beim FC Bayern voll angreifen: „Ich werde ab Tag eins an meine Chance glauben“

Während Sabitzer im Nationalteam Stammspieler ist, stand er in seiner ersten Saison bei den Bayern nicht allzu oft in der Startformation. „So ein Jahr hatte ich in meiner Karriere noch nicht, deshalb gab es natürlich Analysen, warum und wieso.“ Die ersten Erkenntnisse: „Dass es noch einmal ein anderes Pflaster ist und dass es viele Spieler gab, bei denen es im ersten Jahr bei den Bayern nicht so war wie erwartet, ist halt einmal so.“

Er wolle in der kommenden Saison wieder voll angreifen, beteuerte Sabitzer. „Ich werde ab Tag eins an meine Chance glauben und probieren, mein Ding durchzuziehen. An meine Stärken glaube ich, ich habe ja nichts verlernt. Ich habe es nur nicht so entfalten können.“ Am Leistungsvermögen sollte es also nicht scheitern. „Ich habe in den letzten Jahren auf höchstem Niveau gezeigt, dass ich ein Topspieler bin, und ich glaube wenig daran, dass ich das verlernt habe.“

Sabitzer betonte, nicht alles sei in der abgelaufenen Spielzeit für ihn schlecht gewesen – allein schon deshalb, weil er es immerhin auf 30 Bewerbspartien für den deutschen Rekordchampion brachte. „Ich habe etwas gewonnen, bin deutscher Meister geworden. Das nimmt mir keiner mehr.“ Nun gelte es, die richtigen Lehren aus den vergangenen Monaten zu ziehen. „Es hat mich irgendwo geprägt, einmal so eine Phase zu durchleben. Es ist hart, aber schadet im Nachhinein nicht, weil ich mental stark genug bin, da etwas Positives rauszuziehen.“

(APA) / Bild: GEPA