3. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagspartien

In der dritten Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag um 17 Uhr drei Partien auf dem Programm. Der SK Rapid empfängt die WSG Tirol, die Wiener Austria gastiert in Hartberg und Altach duelliert sich mit dem Wolfsberger AC. Die Aufstellungen der Klubs im Überblick.

SK Rapid – WSG Tirol (live auf Sky Sport Austria 2)

TSV Hartberg – Austria Wien (live auf Sky Sport Austria 3)

SCR Altach – Wolfsberger AC (live auf Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA