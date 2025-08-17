3. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagsspiele

In der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag die nächsten spannenden Duelle an – die Aufstellungen im Überblick.

Der LASK empfängt die Wiener Austria in Linz. Beide Teams rangieren derzeit in der unteren Tabellenhälfte – die Athletiker sogar noch punktelos am Tabellenende. Dieser Negativlauf soll nun gestoppt und die ersten Punkte der Saison eingefahren werden. Auch die Veilchen wollen nach der Niederlage gegen den WAC endlich ihren ersten vollen Erfolg feiern.

Zur selben Zeit trifft Rapid in Hütteldorf auf den SCR Altach. Die Vorarlberger sind mit zwei Siegen erfolgreich in die Saison gestartet und möchten ihre Serie fortsetzen. Auch das Team von Peter Stöger hat bislang sechs Punkte geholt und konnte zuletzt Meister Sturm besiegen.

In der dritten Sonntags-Partie empfängt der WAC Blau-Weiß Linz. Nach dem Erfolg gegen die Wiener Austria möchte das Team aus dem Lavanttal nachlegen. Die Linzer hingegen sind noch punktelos und streben ihren ersten Zähler der Saison an.

Die Aufstellungen der Sonntagsspiele im Überblick

LASK – Austria Wien (live Sky Sport Austria 2)

SK Rapid – SCR Altach (live Sky Sport Austria 3)

Wolfsberger AC – Blau-Weiß Linz (live Sky Sport Austria 4)

(Red.)

Bild: GEPA