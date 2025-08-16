3. Bundesliga-Runde: So starten Ried und Sturm

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2025/26 steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Am heutigen Samstag finden ingesamt drei Spiele statt – alle Aufstellungen im Überblick.

In den beiden frühen Partien um 17 Uhr treffen der GAK und die WSG Tirol sowie der TSV Hartberg und Red Bull Salzburg aufeinander. Um 19:30 Uhr empfängt Aufsteiger Ried den amtierenden Meister Sturm Graz.

Die Aufstellungen im Überblick:

GAK – WSG Tirol (Sky Sport Austria 3)

TSV Hartberg – Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 2)

SV Ried – SK Sturm Graz (Sky Sport Austria 1)

Bild: GEPA