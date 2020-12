3. Sieg in Folge: Atletico bezwingt Getafe

Atletico Madrid hat mit dem elften Sieg im 14. Saisonspiel in der spanischen Fußball-LaLiga im Titelrennen wieder vorgelegt. Die Madrilenen setzten sich am Mittwochabend im Nachbarschaftsduell der 16. Runde zu Hause gegen den Tabellen-14. Getafe mit 1:0 durch, siegten zum dritten Mal in Folge und ließen den Lokalrivalen Real damit vorerst drei Punkte hinter sich. Die “Königlichen” waren im Abendspiel noch bei Elche zu Gast und hatten da die Chance, wieder gleichzuziehen.

Atletico gab vor der Pause den Ton an, Thomas Lemar knallte den Ball schon in der 14. Minute aus spitzem Winkel an die Stange. Sechs Minuten später avancierte Luis Suarez zum Matchwinner, der Teamstürmer aus Uruguay traf per Kopf nach einem kurz abgespielten Freistoß samt Idealflanke von Yannick Carrasco. Für den 33-Jährigen war es der achte Treffer im elften Liga-Saisonspiel.

Da kein weiterer Treffer fiel, blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Am 13. Sieg von Atletico gegen den Madrider Vorstadtclub en suite änderte sich aber nichts mehr. Die Truppe von Coach Diego Simeone blieb zum 10. Mal in dieser Ligasaison ohne Gegentor.

