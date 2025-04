3 von 4 Viertelfinal-Hinspielen der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Der Kracher Bayern gegen Inter Mailand am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky Experte Didi Hamann kommentiert gemeinsam mit Otto Rosenauer das Match der Bayern gegen die Mailänder

Im zweiten Spiel am Dienstag das Duell FC Arsenal – Real Madrid ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Am Mittwoch empfängt Paris Saint-Germain Aston Villa ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Riccardo Montolivo & Peter Stöger, am Mittwoch sind Experte Jan Age Fjörtoft und Sky Experte Andreas Herzog im Einsatz

Analyse-Experte Marko Stankovic analysiert die Spielzüge der Spitzenmannschaften

Heimat der UEFA Champions League: 6 von 8 Matches des Viertelfinales live & exklusiv bei Sky

Das Viertelfinale in der UEFA Champions League steht an und nurmehr die Besten der Besten kämpfen um die Trophäe. Welches Spitzenteam kann sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel sichern? Mit Sky sehen Fans 3 der 4 Viertelfinal-Hinspiele live & exklusiv. Insgesamt überträgt Sky 6 von 8 Viertelfinal-Matches live & exklusiv.

Das Duell zwischen den Bayern und Inter Mailand am Dienstag live & exklusiv bei Sky

Nach dem dominanten Auftreten im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen wartet der nächste große Gegner auf die Bayern. Der amtierende italienische Meister Inter Mailand ist auch diese Saison wieder in Form und steht nach einer starken Performance gegen Feyenoord verdient im Viertelfinale der UEFA Champions League. Kann der Deutsche Rekordmeister die Nerazzurri knacken oder hält die italienische Defensive? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Didi Hamann wird dieses Spiel als Co-Kommentator an der Seite von Otto Rosenauer begleiten.

Zeitgleich empfängt der FC Arsenal Titelverteidiger Real Madrid. Die Gunners, die nach einem 7:1 im Hinspiel gegen PSV quasi in das Viertelfinale spaziert sind, wollen diese Saison über das Viertelfinale hinauskommen. Etwas dagegen hat der Rekordsieger der UEFA Champions League, der in der vorherigen Runde den Stadtrivalen Atletico aber erst im Elfmeterschießen bezwingen konnte. Fans können diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Am Mittwoch begrüßt Paris Saint-Germain Aston Villa im Parc des Princes. Die Elf von Luis Enrique bekommt es nach dem FC Liverpool, den sie im Elfmeterschießen ausschalten konnte, mit der nächsten englischen Mannschaft zu tun. Für Unai Emery und seine Mannschaft war der Weg in das Viertelfinale hingegen ein leichterer, sie konnten sich mit einem Gesamtscore von 6:1 gegen den FC Brügge durchsetzen. Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Riccardo Montolivo & Peter Stöger aus dem Studio. Am Mittwoch führen Anchor Martin Konrad, Experte Jan Age Fjörtoft und Sky Experte Andreas Herzog durch die Sendung. Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen für fundierte Analysen der Spitzenteams sorgen.

Die Hinspiele des Viertelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr

FC Bayern München – Inter Mailand live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Co-Kommentator: Sky Experte Didi Hamann

FC Arsenal – Real Madrid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Riccardo Montolivo & Peter Stöger

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Aston Villa mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Experte: Jan Age Fjörtoft

Sky Experte: Andreas Herzog

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago