3:0 gegen Cagliari: Inter bleibt auf Titelkurs

Inter Mailand steht in der Serie A nach dem nächsten Sieg vor dem Titelgewinn.

Die Nerazzurri siegten am Freitag daheim gegen Cagliari 3:0, der Vorsprung auf Napoli beträgt vorerst zwölf Punkte. Nach einer torlosen ersten Hälfte schossen Marcus Thuram und Nicolo Barella in den ersten zehn Minuten nach der Pause die 2:0-Führung heraus, Piotr Zielinski setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Fünf Runden sind nach diesem Wochenende in Italien noch zu spielen.

(APA)

Bild: Imago