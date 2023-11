30 Kanaldeckel modifiziert! Verlängertes FP2 startet um 11 Uhr

Das Grand-Prix-Wochenende in Las Vegas startete mit einem Schock im 1. Freien Training. Ein Gullydeckel hatte sich gelöst und Autos beschädigt. Wie kann es dazu kommen? Was unternimmt die Formel 1 nun? Wann findet das 2. Freie Training statt?

Was war passiert?

Die Vorfreude auf den ersten Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas seit über 40 Jahren wurde Donnerstagabend Ortszeit schnell getrübt. Nach nur acht Minuten musste das 1. Freie Training aufgrund eines aus dem Boden gerissenen Kanaldeckels direkt vor dem Bellagio-Hotel abgebrochen werden. Es wurde im Anschluss nicht wieder aufgenommen.

Wie kann das passieren?

Stadtkurse sind anders als herkömmliche Rennstrecken gesäumt von Kanaldeckeln, die in der Regel im Vorfeld eines Grands Prix verschweißt werden, damit sie sich währen des Rennens nicht aus ihrer Position im Asphalt lösen. Dass dies in der Vergangenheit trotzdem schon öfter vorgekommen ist, zeigt unter anderem das Rennen in Baku 2019, als George Russells Auto (damals noch ein Williams) durch einen Gullydeckel beschädigt wurde.

„Die Gullydeckel sind fest verschraubt“, erklärt Sky Experte Ralf Schumacher während der Übertragung. „Das Problem ist, dass sich der Beton rundherum gelöst hat und als Ganzes hochgekommen ist.“

Verantwortlich dafür ist der Groundeffekt. Die Autos und deren Unterböden sind so konzipiert, dass sich die Boliden bei hoher Geschwindigkeit quasi an die Straße ansaugen. Diese Kräfte sind es dann auch, die zum Beispiel Kanalabdeckungen aus ihren Verankerungen reißen und dagegen das Auto prallen lassen.

„Man darf das nicht unterschätzen“, so Schumacher. „So ein Auto fährt hier mit Vollgas drüber und entwickelt unheimliche Kräfte. In diesem Fall muss es auch noch so gewesen sein, dass die Autos auf den Deckel aufgesetzt sind und durch diese Erschütterung den Rand aufgebrochen haben.

Was wird nun getan?

Der Veranstalter und seine Mitarbeiter mussten nun weit über einhundert Gullydeckel überprüfen. Weitere Arbeiten seien an insgesamt über 30 Abdeckungen nötig gewesen, heißt es. Der für den Schaden an Sainz‘ Auto verantwortliche Schacht wurde mit Schnellbeton zugegossen. Dieser soll in etwa 15 Minuten ausgehärtet sein. Das wird jedoch nicht mit allen Schächten gemacht werden können. Hier wird es darauf ankommen, dass sich die Stewards sicher sein können, dass keine weiteren Deckel herausgerissen werden können.

Wann findet das 2. Freie Training statt?

Dir Formel 1 gab um 0.30 Uhr Ortszeit bekannt, dass das 2. Freie Training um 2 Uhr Ortszeit (11 Uhr deutscher Zeit) stattfinden wird. Statt 60 Minuten wird dann 90 Minuten gefahren.