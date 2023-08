30 Millionen-Offerte! Inter macht bei Pavard ernst

Verlässt Benjamin Pavard den FC Bayern noch in diesem Sommer? Nach Sky Informationen hat Inter Mailand ein Angebot für die Dienste des Franzosen gemacht. Wie reagieren die Münchner?

Pavard will den FC Bayern nach wie vor verlassen. Darüber hat der flexible Abwehrspieler am Mittwoch auch Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen persönlich informiert. Die Bild berichtete zuerst über dieses Gespräch. Doch bislang mangelte es an ernsthaften Angeboten für Pavard.

Ablösefreier Abgang denkbar

Dies hat sich nun geändert, denn nach Sky Informationen bietet Inter 30 Millionen Euro inklusive möglicher Boni. Der FC Bayern fordert dagegen mehr als 40 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen. Es ist denkbar, dass die Münchner Pavard auch bis kommenden Sommer behalten und ihn möglicherweise ablösefrei verlieren, falls kein adäquates Angebot bei den FCB-Bossen eingeht. Gegen Werder Bremen wird der 27-Jährige in der Startelf erwartet.

(Florian Plettenberg / skysport.de)

Bild: Imago