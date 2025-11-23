3:0-Siege für Österreichs EL-Gegner – Rapid-Kontrahent verliert

Jeweils mit 3:0-Auswärtssiegen in ihren Fußball-Meisterschaften haben sich Bologna und Panathinaikos auf Salzburg und Sturm Graz eingestimmt.

Die Gegner schafften damit im Gegensatz zum österreichischen Europa-League-Duo eine erfolgreiche Generalprobe für ihre Heimspiele der fünften Runde am kommenden Donnerstag. Salzburg-Kontrahent Bologna (das EL-Duell zwischen Bologna & Salzburg am Donnerstag ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!) besiegte Udinese und ist Vierter. Sturm-Gegner Panathinaikos setzte sich beim griechischen Liga-Letzten Panserraikos durch und ist Fünfter.

Rapids Conference-League-Gegner Rakow (das ECL-Duell zwischen Rakow und Rapid am Donnerstag ab 18 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria!) musste sich indes wie die Wiener geschlagen geben, es setzte eine 1:3-Heimniederlage in der polnischen Meisterschaft gegen den Vorletzten Piast. Das Team aus Czestochowa ist Fünfter.

