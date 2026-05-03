31. Meistertitel: Porto zwei Runden vor Schluss bereits Champion

Der FC Porto ist zum 31. Mal portugiesischer Fußball-Meister.

Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Alverca ist der Club aus dem Norden Portugals zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom großen Rivalen Benfica Lissabon zu verdrängen. Zuletzt hatte der Klub 2022 die nationale Liga gewonnen.

Im Estádio do Dragao sorgte der Pole Jan Bednarek für den umjubelten Siegtreffer kurz vor der Pause (40.). Porto ist mit nun neun Punkten Vorsprung auf den weiterhin ungeschlagenen Verfolger Benfica Lissabon nicht mehr einzuholen. Benfica hat mit 38 Titeln die Bestmarke als Rekordchampion inne.

Portos einzige Liga-Niederlage hatte die Mannschaft um Abwehrroutinier Thiago Silva im Februar gegen Casa Pia AC zu beklagen.

Porto zieht nach Gesamt-Titel mit Benfica gleich

Benfica spielte nur 2:2 bei Famalicao und hat neun Punkte Rückstand. Mit 38 Meistertiteln bleiben die Hauptstädter Rekordmeister, bei der Titel-Gesamtzahl zog Porto mit nunmehr 87 Trophäen wieder gleich, wie die Zeitung „A Bola“ vorrechnete.

Sporting Lissabon war 21 Mal Meister und kann mit dem Gewinn des portugiesischen Pokals in dieser Saison noch seinen insgesamt 58. Titel holen.

(APA/SID).

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