3:1! Salzburg gewinnt beim VSV

Am vorweihnachtlichen Freitag gewann Salzburg beim VSV mit 3:1.

In Villach schien der VSV mit der Führung durch Jerry Pollastrone (12.) an den Sieg bei den Capitals anzuschließen, doch damit war es das für die Kärntner. Die ersatzgeschwächten Salzburger kamen freilich erst in der zweiten Hälfte des Spiels zu ihren Toren, verantwortlich dafür zeichneten Mario Huber (33.), Justin Schütz (49.) und Florian Baltram (59.).

“Ich bin wirklich stolz auf diesen Charaktersieg”, sagte Salzburg-Coach Matt McIlvane. Sein Team ist Fünfter, hat aber noch Spiele in der Hinterhand.

(APA)

Beitragsbild: GEPA