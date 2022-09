32 Mio. Euro! Barca buhlt um brasilianisches Wunderkind

Endrick ist erst 16 Jahre alt, wird aber als eines der vielversprechendsten Talente Brasiliens gehandelt. Wie die spanische Sport berichtet, zeigt der FC Barcelona starkes Interesse.

Demnach soll es auch schon zu einem ersten Treffen mit der katalanischen Delegation gekommen sein. Das Wunderkind darf bereits mit den Profis des Erstliga-Klubs Palmeiras trainieren und ist jüngst beim 1:0-Sieg über den FC Santos in den Kader berufen worden.

Die Katalanen haben Endrick schon lange verfolgt und sehen seine Zukunft in Europa – folglich wollen sie ihn so schnell wie möglich unter Vertrag nehmen. Bis zu seinem 18. Lebensjahr soll er allerdings in Brasilien bleiben. An seinem 16. Geburtstag hat Endrick einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet – brasilianische Medien berichten von einer Ausstiegsklausel von 32 Millionen Euro. Ein Transfer dürfte also teuer werden…

(skysport.de) / Bild: Imago