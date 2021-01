333. Kärntner Derby geht an den KAC

Nur wenige Tage nach dem 4:0-Derbyerfolg in Villach ging der EC-KAC im vierten Saisonvergleich in Führung, als Thomas Koch in der 14. Minute entscheidend abfälschte. Den ambitionierten Gästen gelang jedoch durch Chris Collins der schnelle Ausgleich. Im zweiten Drittel ging der VSV durch einen Shorthander von Kevin Schmidt (30.) zwischenzeitlich in Führung, KAC-Kapitän Manuel Ganahl gelang aber der Ausgleich. Auch im Schlussabschnitt legte der VSV durch Allard vor, doch wieder war es Koch, der jubelnd abdrehte – 3:3. 89 Sekunden vor Schluss erwischte Nick Petersen den jungen Villacher Schlussmann Alexander Schmidt am Schläger und sicherte dem KAC den dritten Derbysieg der Saison. Seit Liganeugründung im Sommer 2000 war es der 73. Sieg der Rotjacken – Villach hält bei 63 Erfolgen.

SO, 03.01.2021, EC-KAC – EC GRAND IMMO VSV 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Referees: PIRAGIC, SMETANA, Gatol, Zgonc

Tore KAC: Koch (14., 48./PP), Ganahl (36.), Petersen (59.)

Tore VSV: Collins (17.), Schmidt (30./SH) Allard (46.)

Beitragsbild: GEPA