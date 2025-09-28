347. Wiener Derby! So starten Rapid und Austria

Zum Abschluss der achten Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag (live auf Sky Sport Austria – jetzt auch via Sky Stream) drei packende Begegnungen auf dem Programm. Hier die Aufstellungen im Überblick:

Bereits um 14:30 Uhr steigt das Steirer-Duell, wenn der SK Sturm Graz den TSV Hartberg empfängt. Parallel dazu gastiert der angeschlagene frühere Serienmeister Red Bull Salzburg bei der WSG Tirol. Den krönenden Abschluss des Fußballsonntags bildet ab 17:00 Uhr das 347. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und der Austria.

Die Aufstellungen der Sonntagsspiele im Überblick:

SK Sturm Graz – TSV Hartberg (live auf Sky Sport Austria 2)

WSG Tirol – Red Bull Salzburg (live auf Sky Sport Austria 3)

SK Rapid – FK Austria Wien (ab 16:30 Uhr/live auf Sky SportAustria 1)

Beitragsbild: GEPA