348. Wiener Derby: Das sind die Aufstellungen

Abschluss der 19. Runde in der ADMIRAL Bundesliga: So starten die Teams in die Sonntagsspiele.

Red Bull Salzburg ist beim GAK zu Gast, Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz empfängt den WAC. Danach folgt der Schlager der Runde: Das 348. Wiener Derby zwischen der Wiener Austria und dem SK Rapid.

FK Austria Wien – SK Rapid (ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1)

GAK – Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 2)

Blau-Weiß Linz – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 3)

Foto: GEPA