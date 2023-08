35-Millionen-Deal fix! Lindström verlässt die Eintracht

Was Sky zuvor berichtet hat, ist nun offiziell: Jesper Lindström verlässt die Eintracht und schließt sich dem italienischen Meister SSC Neapel an. Das haben die Vereine am Dienstagabend offiziell bestätigt.

Nach Sky-Informationen liegt das Gesamtvolumen des Transfers bei rund 35 Millionen Euro. „Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt“, wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche auf der Vereinsseite zitiert. „Für seine Zukunft in Neapel wünschen wir ihm nur das Beste.“

Lindström wechselte 2021 aus Bröndby an den Main. Für die Eintracht absolvierte er wettbewerbsübergreifend 80 Partien. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete 14 weitere vor.

Ersatzkandidat aus der Ligue 1

Frankfurt hat nach Sky Sport News-Informationen aber bereits einen Ersatzkandidaten für Lindström in Sicht. Die SGE bemüht sich um Fares Chaibi vom FC Toulouse. Kostenpunkt: Rund zehn Millionen Euro.

(sport.sky.de)/Bild: Imago