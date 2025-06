38-Jährige Fraser-Pryce zum neunten Mal bei WM dabei

Sprint-Routinier und Mutter Shelly-Ann Fraser-Pryce hat sich für ihre neunten Leichtathletik-Weltmeisterschaften qualifiziert.

Die 38-Jährige wurde am Freitag bei den Jamaika-Trials über 100 m Dritte, die Doppel-Olympiasiegerin über 100 m wird damit in Tokio dabei sein. Bei Windstille waren Tina Clayton (10,81) und Shericka Jackson (10,88) schneller als Fraser-Pryce in 10,91 Sek. Diese hatte 2007 ihre erste WM-Medaille geholt, es folgten zehn WM-Titel – fünfmal über 100 m.

Über 100 m der Männer überzeugte in Kingston Kishane Thompson bei leichtem Rückenwind in 9,75 Sek. Es ist der sechstbeste Wert aller Zeiten. Nur Justin Gatlin (9,74), Asafa Powell (9,72), Yohan Blake (9,69), Tyson Gay (9,69) und der Weltrekordhalter Usain Bolt (9,58) liefen schneller über die Zielgerade.

(APA) Foto: Imago