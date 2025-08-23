4. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagsspiele

In der ADMIRAL Bundesliga stehen am Samstag die nächsten spannenden Duelle an – die Aufstellungen im Überblick.

Vizemeister Salzburg will seinen geglückten Saisonstart in der ADMIRAL Bundesliga mit dem dritten Sieg in Serie prolongieren. Heute gastiert der LASK in Wals-Siezenheim, mit einem Punktgewinn in der 4. Runde könnten die Salzburger zumindest vorübergehend wieder von der Tabellenspitze lachen.

Die Blau-Weißen aus Linz stehen indes im Oberösterreich-Derby unter Druck, nach drei Runden ist man punkt- und torlos Letzter. „Ich habe solche Phasen als Spieler und Trainer schon erlebt, wir müssen positiv bleiben. Gemeinsam werden wir das schaffen. Samstag ist der wichtigste Tag in der Woche“, erklärte Coach Mitja Mörec.

Die Aufstellungen der Samstagsspiele im Überblick

Red Bull Salzburg – LASK (live Sky Sport Austria 2)

Blau-Weiß Linz – SV Ried (live Sky Sport Austria 3)

Bild: GEPA