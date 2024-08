4. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagspartien

In der vierten Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag um 17 Uhr drei Partien auf dem Programm. Austria Wien empfängt den LASK, Rapid gastiert bei Blau-Weiß Linz und der Wolfsberger AC begrüßt zum ersten Mal in der Bundesliga den Grazer AK. Die Aufstellungen der Klubs im Überblick.

Alle Spiele ab 16hart Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass!

Austria Wien – LASK (live auf Sky Sport Austria 2)

Blau-Weiß Linz – SK Rapid (live auf Sky Sport Austria 3)

Wolfsberger AC – Grazer AK (live auf Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA