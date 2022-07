400 Millionen Euro! Barca bestätigt nächste Geldspritze

Der spanische Topklub FC Barcelona hat weitere Anteile seiner Liga-TV-Rechte verkauft. Wie die Katalanen am Freitag bekannt gaben, sicherte sich die amerikanische Investorengruppe Sixth Street 15 Prozent der Einnahmen in den kommenden 25 Jahre.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen San Francisco hatte bereits in der vergangenen Woche für einen Anteil von 10 Prozent der TV-Rechte 207,5 Millionen Euro gezahlt.

„Insgesamt wird Sixth Street über die nächsten 25 Jahre 25 Prozent der Einnahmen aus den Liga-TV-Rechten erhalten“, verkündete der Verein in einem Statement. Welche Summe Barcelona für die weiteren 15 Prozent erhält, wurde nicht erwähnt. Spanischen Medienberichten zufolge soll sich der Betrag auf etwa 400 Millionen Euro belaufen.

FC Barcelona and @SixthStreetNews reach agreement for the acquisition of an additional 15% share of the Club’s LaLiga broadcasting rights

MORE INFO 🔗 https://t.co/PUwYrMUEh9 pic.twitter.com/WwDW4eX8mX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022