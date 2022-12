400 Minuten ohne Gegentor: Bachmann verlängert Torsperre bei Watford-Sieg

via

Bereits während der WM-Endrunde in Katar hat der englische Profifußball abseits der Premier League wieder seinen Spielbetrieb aufgenommen. ÖFB-Legionär Daniel Bachmann und der FC Watford setzen dabei ihre defensive Erfolgsserie fort.

Die „Hornets“ siegen in der Championship bei Huddersfield mit 2:0. Während Watfords österreichischer Torhüter durchspielte, steuerte der brasilianische Youngster Joao Pedro die zwei Tore zum Erfolg bei. Bachmann blieb im Duell der Ex-PL-Teams zum vierten Mal in Folge unbesiegt und weitet die defensive Erfolgsbilanz auf 400 Minuten ohne Gegentreffer aus. Letztmals konnte Coventry Bachmann am 5. November bezwingen.

Weniger zufriedenstellend verlief Andreas Weimanns Spieltag mit Bristol City. Gegen Stoke verlieren die „Robins“ trotz einer Wells-Führung in der ersten Spielhälfte mit 1:2. Weimann spielte bei der Niederlage durch und sah in der 76. Minute die Gelbe Karte.

Tabellarisch liegt Watford als Dritter derzeit in den Aufstiegs-Play-off-Rängen, Bristol als 18. im hinteren Tabellenmittelfeld.

