4:1 bei Celtic: Stuttgart vor EL-Achtelfinaleinzug

Der VfB Stuttgart hat das Tor zum Achtelfinale der Europa League sehr weit aufgestoßen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann das Play-off-Hinspiel bei Celtic Glasgow am Donnerstag verdient mit 4:1 (2:1) und erarbeitete sich eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) in Stuttgart.

El Khannouss trifft doppelt

Doppeltorschütze Bilal El Khannouss (15., 28.), Jamie Leweling (57.) und Tiago Tomás (90.+3) führten den VfB im legendären Celtic Park, von den Fans auch liebevoll „Paradise“ genannt, zum Sieg. Benjamin Nygren (21.) hatte nach einem Patzer im Aufbauspiel der Stuttgarter den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Weil sich der überlegene VfB aber anders als zuletzt kaltschnäuzig vor dem Tor präsentierte, reicht im Rückspiel schon eine knappe Niederlage, um ins Achtelfinale einzuziehen. Dort ginge es in jedem Fall nach Portugal: Der FC Porto oder Sporting Braga kämen als Gegner infrage.

Adamu kommt bei Celtic nicht zum Einsatz

Die Vorfreude auf die legendäre Atmosphäre in Glasgow war bei den Stuttgartern riesig gewesen. „Die Stimmung wird überragend sein“, betonte Hoeneß. Mit Ausnahme eines bösen Fehlpasses von Kapitän Atakan Karazor, der Nygrens Treffer einleitete, zeigte sich seine Mannschaft davon aber gänzlich unbeeindruckt.

Vielmehr kontrollierte der VfB die Partie in der ersten Halbzeit nahezu nach Belieben. Mit großer Ballsicherheit, die sie schon in ihrer Vizemeister-Saison vor zwei Jahren ausgezeichnet hatte, legten sich die Stuttgarter die Gastgeber immer wieder zurecht – und stießen dann eiskalt zu.

Daran änderte sich auch nichts, als Celtic verbessert aus der Pause kam: Leweling traf von der Strafraumkante. Nach dem vermeintlichen 4:1 durch Ermedin Demirovic verließen die ersten schottischen Fans das Stadion, der Stürmer stand jedoch knapp im Abseits. ÖFB-Legionär Junior Adamu kam bei Celtic nicht zum Einsatz.

(SID/Red.)

Bild: Imago