Can-Appell an Sancho: “Muss schlauer und erwachsener werden”

Emre Can hat seinen Dortmunder Teamkollegen Jadon Sancho nach der Friseur-Affäre nach dem 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC am Samstagabend ermahnt.

“Man muss Jadon ein bisschen führen. Er ist ein super Junge, außerhalb des Platzes auch. Es stimmt, dass ich mich sehr gut mit ihm verstehe. In solchen Sachen muss er einfach etwas schlauer sein. Jeder brauch mal einen Friseur, da muss er erwachsener werden. Das darf er sich in Zukunft nicht mehr leisten, solche Fehler zu machen”, sagte Can nach der Partie bei “Sky” und nahm in der Angelegenheit gleichzeitig die Mannschaft in die Pflicht.

“Wir als Mannschaft sind da auch verantwortlich. Wir sind nicht genervt. Wir wissen, dass er in manchen Dingen disziplinierter sein muss. Das weiß er aber auch. Ich glaube nicht, dass er das extra macht, um einen Skandal zu machen. Vielleicht ist es ihm nicht bewusst, vielleicht vertraut er in manchen Dingen zu viel anderen Menschen. Er braucht Menschen, die ihn führen. Da ist das Umfeld sehr wichtig”, erklärte der Dortmunder Siegtorschütze.

