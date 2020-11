Borussia Dortmund gegen FC Bayern live auf Sky und im LIVESTREAM

via

via Sky Sport Austria

Am “Wochenende der Giganten” kommt es nicht nur in der Tipico Bundesliga und Premier League zu absoluten Spitzenspielen. In der deutschen Bundesliga trifft Borussia Dortmund im “Klassiker” auf den FC Bayern München. Die Münchner liegen vor dem Spiel dank des besseren Torverhältnisses punktegleich vor den Dortmundern auf Tabellenplatz 1. Das heutige Duell um die Tabellenführung gibt es ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1. Mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 10 Euro pro Monat live dabei sein.

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München – wann und wo?

Wann ist Anpfiff? Anstoß ist am Samstag um 18:30 Uhr.

Wo wird gespielt? Das Duell steigt im Signal Iduna Park in Dortmund. Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden keine Zuschauer live im Stadion dabei sein.

Wer überträgt? Sky überträgt ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München live – Übertragung im TV

Nur mit Sky bist Du hautnah dabei. Wir übertragen am Dienstag ab 17:30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Bundesliga 1.

Die Sport-Highlights auf Sky

Samstag

Tipico Bundesliga

Dreier-Konferenz und Einzelspiele u.a. mit Altach – Austria – ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Deutsche Bundesliga

Samstags-Konferenz und Einzelspiele u.a. mit Stuttgart – Frankfurt – ab 14 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Das Topspiel: Dortmund – Bayern – ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Premier League

Everton – Manchester United – ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

bet-at-home Basketball Superliga

OÖ-Derby: Flyers Wels – Gmunden Swans – ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

ATP-Masters in Paris-Bercy

Die Halbfinal-Spiele – ab 14 Uhr live auf Sky Sport 2

Sonntag

Tipico Bundesliga

Zweier-Konferenz und Einzelspiele u.a. mit LASK – Admira & WAC – Sturm – ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Das Topspiel: Rapid – Salzburg – ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Deutsche Bundesliga

Wolfsburg – Hoffenheim – ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen – ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1

Premier League

Manchester City – FC Liverpool – ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport 1

Arsenal – Aston Villa – ab 20:05 Uhr live auf Sky Sport 1

ATP-Masters in Paris-Bercy

Das Finale – ab 15 Uhr live auf Sky Sport 2