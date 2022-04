Krieg in der Ukraine: Fußball-Legende Blochin will Heimat nicht verlassen

via

via Sky Sport Austria

Die ukrainische Fußball-Legende Oleg Blochin will das Land trotz des russischen Angriffskrieges nicht verlassen und rechnet mit einem Sieg der Ukraine in dem Konflikt. „Ich hatte nie die Absicht, irgendwohin zu gehen, ich bin hier geboren“, sagte der frühere Stürmerstar von Dynamo Kiew am Samstag im ukrainischen Fernsehen.

„Wenn Granaten über mich hinwegfliegen und nur 200 Meter entfernt ein Haus abbrennt, wird einem klar, dass in diesem Leben etwas nicht stimmt.“ Die „russische Aggression“ sei „unter keinen Umständen hinnehmbar“, meinte der 69-Jährige. „Wir werden diesen Kampf gewinnen“, sagte der langjährige ukrainische Nationaltrainer und Europas Fußballer des Jahres von 1975. Seine Karriere hatte Blochin in der Saison 1988/89 bei Vorwärts Steyr ausklingen lassen.

(APA) / Bild: Imago