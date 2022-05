Rapid verlängert Vertrag mit Schick

via

via Sky Sport Austria

Bundesligist Rapid hat den Vertrag von Thorsten Schick bis 2024 verlängert. Der seit Donnerstag 32-jährige Flügelspieler kam 2019 zu den Hütteldorfern, für die er es seither auf 99 Pflichtspiele, 27 Assists und 3 Tore brachte.

„Als ich im Sommer 2019 zum SK Rapid gewechselt bin, dachte ich zu wissen, was auf mich zukommen wird. Nach drei Jahren muss ich allerdings sagen, dass all meine Erwartungen an diesen Verein, die Fans und das gesamte Umfeld übertroffen wurden“, sagte Schick auf der Vereinsseite.

„Thorsten Schick ist mit seiner Routine und Erfahrung ein wichtiger Eckpfeiler für unseren künftigen Kader, in dem wieder viele junge Spieler stehen werden“, sagte Geschäftsführer Sport Zoran Barisic.

Bild: GEPA