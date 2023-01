Zwei Bundesligisten wollen Isco

Dieser Wechsel wäre eine Sensation! Nach Informationen von Sky beschäftigen sich sowohl Union Berlin als auch RB Leipzig tatsächlich mit einem Transfer von Isco. Der 30 Jahre alte Spanier ist seit Dezember vereinslos und wäre sofort einsatzbereit.

Isco in die Bundesliga? Bereits am Freitag hatte Sky in der Sendung Transfer Update – Die Show von den Sensations-Gerüchten um Isco und einer Anfrage der Köpenicker berichtet. Jetzt steht fest: Es ist mehr als nur ein Gerücht! Union will den fünffachen Champions-League-Sieger unbedingt für das offensive Mittelfeld bekommen. Es wurden sogar Zahlen ausgetauscht. Im Raum soll ein Vertrag bis Saisonende für den 38-maligen Nationalspieler Spaniens (zwölf Tore) stehen. Doch mit RB Leipzig gibt es nun einen namhaften Konkurrenten, denn Leipzig will auf den Ausfall von Dani Olmo reagieren (Muskelfaserriss) und hat sich deshalb bei Iscos Management erkundigt.

Hat Union einen Isco-Vorsprung?

Sein Name war bereits ein Thema in der Union-Kabine, die Mitspieler riefen den Namen „Isco“ in Spielformen im Training. Irre: Den Derbysieg gegen Hertha BSC (2:0) widmete Union-Kapitän Christopher Trimmel sogar Isco persönlich auf Instagram. Viele Union-Stars kommentierten das Foto herzlich. Trimmel sagte bei Sky sogar, dass er sich freuen würde, wenn Isco käme. Der Spanier wiederum antwortete unter das Trimmel-Foto mit einem Bizeps-Emoji.

Angesprochen auf die Isco-Gerüchte sagte Unions Präsident Dirk Zingler bei Sky: „Wenn er mit uns in Verbindung gebracht wird, haben wir eine Menge richtig gemacht.“ Union oder Leipzig? Eine Bundesliga-Sensation wäre dieser Transfer allemal…

