45 Millionen: Chelsea schnappt sich Verteidiger

Der FC Chelsea steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Axel Disasi von der AS Monaco.

Der 25-jährige Franzose, der in der abgelaufenen Saison unangefochtene Stammkraft im Fürstentum war, kostet 45 Millionen Euro an Ablöse. Disasi könnte die Position des verletzten Wesley Fofana (22, Kreuzbandriss) rechts in der Innenverteidigung einnehmen.

Axel Disasi, in England today in order to undergo medical and sign five year deal as new Chelsea player on €45m deal from Monaco 🔵 #CFC

Told Chelsea and Monaco already exchanged docs and contracts, deal is almost sealed. pic.twitter.com/Dfpsqh5YdV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023