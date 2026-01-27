46 Punkte: Doncic überragt beim Lakers-Sieg gegen die Bulls

Luka Doncic hat die Los Angeles Lakers in der National Basketball Association (NBA) zu einem 129:118-Auswärtssieg bei den Chicago Bulls geführt.

Der Slowene überragte am Montag (Ortszeit) mit 46 Punkten und 12 Assists. Altmeister LeBron James kam auf 24 Zähler für die Gäste aus Kalifornien. Für die Bulls endete eine vier Spiele währende Siegesserie, die Lakers haben nun ihrerseits vier der vergangenen fünf Auftritte gewonnen.

