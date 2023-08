47 Mio.? Arsenal-Star wohl vor Wechsel zu Chelsea

In der zurückliegenden Spielzeit war Folarin Balogun vom FC Arsenal an Stade Reims ausgeliehen. In der Ligue 1 schaffte der 22-jährige US-Amerikaner dabei den Durchbruch und erzielte in 37 Spielen 21 Treffer und drei Vorlagen.

Aktuell steht Balogun wieder bei den Gunners unter Vertrag, doch befindet sich laut dem Daily Mirror nun vor einem Wechsel zum Londoner Stadtrivalen FC Chelsea. Nach dem Bericht könnte sich Arsenal auf den Transfer einlassen, sofern die Ablösesumme bei etwa 47 Millionen Euro liegt.

Ein offizielles Angebot haben die Blues für den Mittelstürmer allerdings wohl noch nicht abgegeben, der bei Arsenal einen Vertrag bis 2025 hat.

Bild: Imago