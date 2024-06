47! Raonic mit Ass-Rekord

Milos Raonic hat am Montag im Queen’s Club 47 Asse geschlagen und damit einen neuen Rekord in Drei-Satz-Matches auf ATP-Ebene aufgestellt. Dem kanadischen Tennis-Profi gelangen damit zwei direkte Punktgewinne mehr als dem bisherigen Rekordhalter Ivo Karlovic 2015 in Halle. Dank seiner Servicestärke besiegte Raonic den Briten Cameron Norrie in der ersten Runde des Wimbledon-Vorbereitungsturniers auf Gras 6:7(6),6:3,7:6(9).

„Wahrscheinlich habe ich jedes einzelne dafür gebraucht“, sagte der 1,96 m große Raonic. „Dieser kleine Rekord ist etwas Besonderes, etwas Bedeutendes.“

