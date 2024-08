470er-Segler Vadlau/Mähr verbessern sich auf Zwischenrang zwei

Die österreichischen 470er-Segler Lara Vadlau und Lukas Mähr haben am Samstag bei den Olympischen Spielen einen weiten Sprung nach vorne geschafft.

Das ÖOC-Duo landete vor Marseille auf den Rängen zwei und eins und verbesserte sich damit im Gesamtklassement von der 16. an die zweite Stelle. Weniger gut lief es für Lukas Haberl/Tanja Frank in der Nacra 17-Klasse. Das Duo erreichte in den ersten drei Wettfahrten die Plätze 16, 12 und 14, das ergibt Gesamtrang 16.

Am Sonntag stehen für Vadlau/Mähr und Haberl/Frank jeweils zwei Wettfahrten auf dem Programm.

(APA)/Bild: Imago