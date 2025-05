49ers binden Quarterback Purdy langfristig

Die San Francisco 49ers aus der National Football League (NFL) haben Quarterback Brock Purdy langfristig und für viel Geld an sich gebunden.

Wie mehrere NFL-Insider übereinstimmend berichten, haben sich die Franchise aus Kalifornien und der 25-Jährige auf eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre bis 2030 geeinigt. Purdy erhält für diesen Zeitraum 265 Millionen US-Dollar – 165 Millionen US-Dollar sind davon garantiert.

Die 49ers hatten Purdy im Draft 2022 an 262. und damit letzter Stelle ausgewählt, er bekam dadurch den unrühmlichen Titel „Mr. Irrelevant“ verliehen. Purdy führte San Francisco aber in seiner zweiten Saison bis in den Super Bowl, wo die 49ers im Februar 2024 den Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes unterlagen.

In der verkorksten Vorsaison verpasste San Francisco die Playoffs als Tabellenletzter der NFC West.

