49ers gewinnen Division-Duell gegen Seahawks deutlich

Die San Francisco 49ers haben an Thanksgiving ihren Spitzenplatz in ihrer Division der NFL gefestigt. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion bezwang in der NFC West den direkten Verfolger Seattle Seahawks mit 31:13 und feierte den achten Saisonsieg bei bislang drei Niederlagen. Die Seahawks stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und fünf Pleiten.

Matchwinner war 49ers Runningback Christian McCaffrey mit zwei Touchdowns und insgesamt 114 Yards. Bereits zur Halbzeit lag San Francisco mit 24:3 in Front und verteidigte das Polster mühelos.

Seattle-Quarterback Geno Smith wurde gleich sechsmal gesackt. Die 49ers treten nun am 3. Dezember zur Neuauflage des letztjährigen NFC-Meisterschaftsspiels gegen die Philadelphia Eagles an, die bislang die beste Bilanz der Liga haben (9:1).

Cowboys demontieren Commanders

Die Cowboys setzten sich angeführt von Quarterback Dak Prescott am Donnerstag (Ortszeit) mit 45:10 gegen die Washington Commanders durch. Auch die 49ers gewannen bei den Seattle Seahawks mit 31:13, beide Teams sind nach dem achten Saisonsieg auf Play-off-Kurs. Für die Cowboys war es der 13. Heimsieg in Serie.

Prescott warf vier Touchdown-Pässe, außerdem stellte Cornerback DaRon Bland im Schlussviertel mit seiner fünften in einen Touchdown verwandelten Interception einen Saisonrekord auf. Öfters war noch keinem NFL-Profi in einer Spielzeit dieses Kunststück gelungen. Die Commanders kassierten die achte Niederlage bei vier Siegen.

Packers überrschaschen in Detroit

Die einzige Überraschung des Tages war den Packers mit einem souveränen 29:22-Erfolg beim Divisions-Rivalen in Detroit gelungen. Während Green-Bay-Quarterback Jordan Love mit drei Touchdown-Pässen überzeugte, unterliefen Detroits Spielmacher Jared Goff zahlreiche Ballverluste.

Auch die Lions stehen bei acht Saisonsiegen und drei Niederlagen, allerdings wartet das Team aus Detroit seit 2016 auf einen Erfolg am Erntedankfest.

