50.000 Zuschauer! Rekord für Köln in der Youth League

Die U19-Fußballer des 1. FC Köln dürfen sich in der UEFA Youth League über eine große Unterstützung freuen.

Für das Sechzehntelfinale gegen Inter Mailand am 4. Februar im RheinEnergieStadion hat der Klub alle 50.000 Tickets verkauft und wird in dem europäischen Wettbewerb einen Zuschauerrekord aufstellen. Bisherige Bestmarke waren 40.368 Fans bei der Partie zwischen Trabzonspor und Inter Mailand im April 2025.

„Dieser Zuschauerrekord in der Youth League erfüllt uns mit großer Freude und macht uns stolz“, sagte FC-Vizepräsident Ulf Sobek: „Er zeigt eindrucksvoll, wie positiv verrückt unsere Fans sind und mit welcher Wucht sie hinter dem Verein stehen.“

Durch den Gewinn der deutschen U19-Meisterschaft in der vergangenen Saison hatten sich die Kölner für die Youth League qualifiziert. Durch Erfolge in den ersten beiden Runden gegen Racing Union Luxemburg sowie den dänischen Vertreter FC Midtjylland zog das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck in das Sechzehntelfinale ein.

(SID)/Bild: Imago