5:0-Heimsieg! Canucks in NHL weiter kaum zu stoppen

Die Vancouver Canucks sind in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL momentan nicht zu stoppen. Die Mannschaft deklassierte im kanadischen Duell die Winnipeg Jets mit 5:0 und bleibt an der Spitze der Liga. Das Spitzenspiel zwischen dem Leader und dem Drittplatzierten in der Western Conference war eine überraschend klare Angelegenheit. Das Heimteam führte bereits nach dem Startdrittel 3:0. Es war der vierte Sieg der Canucks in Serie.

Siege gab es auch für andere Division-Leader: Die New York Rangers ließen den St. Louis Blues beim 4:0 ebenso keine Chance, wie die Florida Panthers zu Hause beim 5:1 den Calgary Flames. Und auch die Dallas Stars waren bei den Los Angeles Kings mit 4:1 erfolgreich.

HIGHLIGHTS | Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings 5:3 | Regular Season

Schlecht geht es hingegen den Chicago Blackhawks. Das 1:4 bei den Washington Capitals war bereits die achte Niederlage in den jüngsten neun Spielen. Da die San Jose Sharks gegen die Ottawa Senators 2:1 gewannen, sind die Blackhawks nun alleiniges Schlusslicht der Liga. Schlimm erwischt hat es am Samstag die Philadelphia Flyers, die bei Tampa Bay Lightning gar mit 0:7 unter die Räder kamen.

HIGHLIGHTS | San José Sharks – Ottawa Senators 2:1 | Regular Season

(APA).

Beitragsbild: Imago.